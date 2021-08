Armentières Les Prés du Hem, Armentières, Nord Balades, visites et jeux aux temps de la contrebande et des douaniers Les Prés du Hem, Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Balades, visites et jeux aux temps de la contrebande et des douaniers Les Prés du Hem,, 18 septembre 2021, Armentières. Balades, visites et jeux aux temps de la contrebande et des douaniers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Prés du Hem,

La participation aux journées du Patrimoine est une première pour les Prés du Hem. Entre nature et culture, découvrez ce bel espace dédié aux loisirs **Samedi 18 septembre** Vous découvrirez ou ré-découvrirez les jeux anciens avec **la Compagnie Sac à Dés** **Le Musée de la Vie Frontalière de Godewaersvelde** vous emportera à travers le temps par le biais de son exposition de matériels anciens de douaniers et de fraudeurs. Un jeu de piste d’un nouveau genre dans le marais qui fût jadis le théâtre de la contrebande. Pour terminer cette journée, une troupe de théâtre animera comme au temps de la contrebande, les échanges entre douaniers et fraudeurs dans le marais. **Dimanche 19 septembre** Poursuivez votre week-end et re découvrez les jeux anciens avec **la Compagnie Sac à Dés**, l’Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes vous emportera à l’époque des contrebandiers et des douaniers à travers une balade contée. **Le Musée de la Vie Frontalière de Godewaersvelde** vous emportera à travers le temps par le biais de son exposition de matériels anciens de douaniers et de fraudeurs, une visite commentée de l’exposition par un des membres du musée vous permettra de découvrir l’atmosphère brumeuse et glacée du Nord où les douaniers et les fraudeurs s’affrontaient. Un jeu de piste d’un nouveau genre dans le marais qui fût jadis le théâtre de la contrebande. Un concert orchestré par **Swind de Ch’nord** clôturera ce week-end culturel

Entrée libre

Replongez le temps d’un week-end aux sombres heures de la contrebande entre la France et la Belgique. Vous croiserez peut-être un géant contrebandier ou douanier et participerez à des balades… Les Prés du Hem, 7 Avenue Marc Sangnier, 59280 ARMENTIERES Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Les Prés du Hem, Adresse 7 Avenue Marc Sangnier, 59280 ARMENTIERES Ville Armentières lieuville Les Prés du Hem, Armentières