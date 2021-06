BALADES VINS & SAVEURS EN GRAND PIC SAINT-LOUP – BALADES À VÉLO Valflaunès, 29 juin 2021-29 juin 2021, Valflaunès.

BALADES VINS & SAVEURS EN GRAND PIC SAINT-LOUP – BALADES À VÉLO 2021-06-29 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-29 21:00:00 21:00:00

Valflaunès Hérault Valflaunès

Des balades de 3h pour apprécier nos paysages et déguster les vins et assortiments du terroir de nos producteurs

et restaurateurs ‘‘Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup’’

Balades à Vélo

Depuis un domaine viticole, vous suivrez notre guide sur une petite balade bucolique, d’une roue légère et en assistance électrique. Après l’effort, découvrez sur place les vins du domaine accompagnés des assortiments du terroir.

CHÂTEAU CAMBON-VALCYRE

Valflaunès

29 juin : 18h-21h

DOMAINE DE BRUNET

Causse-de-la-Selle

20 juillet : 18h-21h

DOMAINE CLAVEL

Assas

17 août : 17h30-20h30

Inscriptions possibles jusqu’au lundi 10h pour les balades à pied et au bord des paysages et jusqu’au samedi 10h pour les balades à vélo

prévoir chaussures adaptées, sac à dos (pour le transport des assortiments du terroir) et bouteille d’eau.

Balade réalisée dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières, annulée en cas de météo défavorable ou si moins de 5 participants.

PLACE LIMITÉE À 12 PERSONNES

Des balades de 3h pour apprécier nos paysages et déguster les vins et assortiments du terroir de nos producteurs

et restaurateurs ‘‘Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup’’

Des balades de 3h pour apprécier nos paysages et déguster les vins et assortiments du terroir de nos producteurs

et restaurateurs ‘‘Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup’’

Des balades de 3h pour apprécier nos paysages et déguster les vins et assortiments du terroir de nos producteurs

et restaurateurs ‘‘Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup’’

Balades à Vélo

Depuis un domaine viticole, vous suivrez notre guide sur une petite balade bucolique, d’une roue légère et en assistance électrique. Après l’effort, découvrez sur place les vins du domaine accompagnés des assortiments du terroir.

CHÂTEAU CAMBON-VALCYRE

Valflaunès

29 juin : 18h-21h

DOMAINE DE BRUNET

Causse-de-la-Selle

20 juillet : 18h-21h

DOMAINE CLAVEL

Assas

17 août : 17h30-20h30

Inscriptions possibles jusqu’au lundi 10h pour les balades à pied et au bord des paysages et jusqu’au samedi 10h pour les balades à vélo

prévoir chaussures adaptées, sac à dos (pour le transport des assortiments du terroir) et bouteille d’eau.

Balade réalisée dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières, annulée en cas de météo défavorable ou si moins de 5 participants.

PLACE LIMITÉE À 12 PERSONNES

OT GPSL