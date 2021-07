BALADES VINS & SAVEURS EN GRAND PIC SAINT-LOUP – BALADES A PIEDS Saint-Jean-de-Buèges, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Saint-Jean-de-Buèges.

BALADES VINS & SAVEURS EN GRAND PIC SAINT-LOUP – BALADES A PIEDS 2021-07-06 18:00:00 – 2021-07-06 21:00:00

Saint-Jean-de-Buèges Hérault Saint-Jean-de-Buèges

Des balades de 3h pour apprécier nos paysages et déguster les vins et assortiments du terroir de nos producteurs

et restaurateurs ‘’Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup’’

Balades à pied

Les balades à pied vous font découvrir de manière ludique et gourmande l’un des 3 sites emblématiques. Le guide spécialisé en œnologie vous présentera les différents AOP et IGP qui font toute la richesse du territoire. Chaque balade met l’accent sur l’appellation prégnante du site visité : AOP Pic Saint Loup, AOP Terrasse du Larzac, AOP Languedoc – Grés de Montpellier, AOP Languedoc et IGP.

PIC SAINT-LOUP

Dénivelé : 367m

Difficulté : moyen

Départ : Cazevieille

3 août : 18h-21h

7 septembre : 17h-20h

VALLÉE DE LA BUÈGES

Dénivelé : 120m

Difficulté : facile

Départ : Saint-Jean-de-Buèges

6 juillet : 18h-21h

24 août : 17h30-20h30

PUECH DES MOURGUES

Dénivelé : 100m

Difficulté : facile

Départ : Saint-Bauzille-de-Montmel

13 juillet : 18h-21h

Inscriptions possibles jusqu’au lundi 10h pour les balades à pied et au bord des paysages et jusqu’au samedi 10h pour les balades à vélo

prévoir chaussures adaptées, sac à dos (pour le transport des assortiments du terroir) et bouteille d’eau.

Balade réalisée dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières, annulée en cas de météo défavorable ou si moins de 5 participants.

PLACE LIMITÉE À 15 PERSONNES

