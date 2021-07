Pennautier Pennautier Aude, Pennautier BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE – CHATEAU AUZIAS Pennautier Pennautier Catégories d’évènement: Aude

Pennautier Aude Pennautier 40 EUR Balade commentée dans le vignoble. Suivie d’une dégustation de vins. Thème : « Yoga dans les vignes et découverte de la vinification dans un domaine emblématique du Cabardès » Tarifs : 40€ adultes – 15€ enfants. Light lunch inclus Conseils : Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche, crème solaire, bouteille d’eau.

Durée : 2 à 3h environ (dont au moins 1h30 de marche).

Réservation obligatoire 24h à l’avance auprès de l’Office de Tourisme du Grand Carcassonne.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

