BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE
Azille

Azille

24 juin 2022

2022-06-24 – 2022-06-24

Azille 11700 Azille Château Guéry, dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes, propose de partager avec le grand public son travail, et le fruit de ce dernier.

Thème de cette balade : « Petite faune du vignoble, adaptation des cépages au terroir ». Suivie d’une dégustation des vins du domaine et d’un apéro vigneron avec produits du terroir.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Animaux admis.

Durée : environ 2h (dont 45 mn minimum de marche).

Durée : environ 2h (dont 45 mn minimum de marche).

Conseils : Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d'eau, crème solaire… Réservation obligatoire, 24 heures à l'avance, auprès de l'Office de tourisme du Grand Carcassonne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

