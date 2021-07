Saint-Hilaire Saint-Hilaire Aude, Saint-Hilaire BALADES VIGNERONNES DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Aude

Saint-Hilaire

BALADES VIGNERONNES DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Saint-Hilaire. BALADES VIGNERONNES DE SAINT-HILAIRE 2021-09-10 09:00:00 – 2021-09-10

Saint-Hilaire Aude Saint-Hilaire Une façon originale et agréable de découvrir le village, les paysages et le patrimoine saint-hilairois. Une dégustation des vins de Sieur d’Arques et Anne de Joyeuse ainsi qu’un repas froid clôtureront dans la convivialité cette balade. – 9 H : accueil devant la cave coopérative de Saint-Hilaire, café de bienvenue

– 9 H 30 : départ, visite commentée du village et du vignoble

– 11 H : visite commentée de l’abbaye

– 12 H : dégustation de vins locaux suivie d’un déjeuner froid , dégustation d’huile d’olive et de Blanquette. En raison du nombre de places limitées, merci de réserver obligatoirement et de nous faire part d’un éventuel désistement. abbayedesthilaire@orange.fr +33 4 68 69 62 76 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saint-Hilaire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Hilaire Adresse Ville Saint-Hilaire lieuville 43.09676#2.30955