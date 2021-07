Château-Chalon Château-Chalon Château-Chalon, Jura Balades vigneronnes Château-Chalon Château-Chalon Catégories d’évènement: Château-Chalon

Château-Chalon Jura Château-Chalon 16 EUR Suivez la guide pour profiter d’une balade d’environ 4km commentée dans les vignes. Elle sera suivie d’une dégustation de 5 vins typiques du Jura. Les vignerons seront aussi présents pour transmettre leur savoir-faire et des animateurs œnophiles commenteront la dégustation.

