Brioude Brioude Brioude, Haute-Loire Balades végétales contées Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

Balades végétales contées Brioude, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Brioude. Balades végétales contées 2021-07-03 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-03 16:30:00 16:30:00

Brioude Haute-Loire EUR 10 10 A la ville comme aux champs, partez en balade contée en compagnie de Christian, biochimiste passionné, à la découverte des plantes et de leurs secrets. fleurdecentaure@hotmail.com +33 6 82 31 70 33 http://www.fleurdecentaure.com/ dernière mise à jour : 2021-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Brioude Adresse Ville Brioude lieuville 45.2938#3.38623