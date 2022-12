Balades végétales : À la découverte des plantes du Solstice d’Hiver et de Noël (L’Hermine et l’Ajonc) Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Balades végétales : À la découverte des plantes du Solstice d'Hiver et de Noël (L'Hermine et l'Ajonc)

Paimpont, 18 décembre 2022

Ille-et-Vilaine Balades végétales proposée par l’Hermine et l’Ajonc (Herboristerie et Épicerie fine en Brocéliande) La période hivernale est également une période intéressante pour découvrir le monde végétal. À l’occasion du Solstice d’Hiver et de Noël, nous vous invitons à la rencontre des plantes liées à cette période particulière où l’ombre et la lumière se côtoient.

Rencontrez les plantes du moment, leurs propriétés et leurs symboliques. 2 balades proposées au mois de décembre : Dimanche 18 décembre de 14h30 à 16h.

Mardi 20 décembre de 14h30 à 16h. Localisation :

Devant l’Hermine et l’Ajonc

2 rue du Général de Gaulle,

35380, Paimpont Réservation obligatoire en ligne sur le site internet : Tarifs : Tarif enfant (+6 ans) : 8,00€

Tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant – avec justificatif) : 10,00€

Tarif adulte : 15€ +33 6 63 76 67 21 https://herboristerie-broceliande.com/ Paimpont

