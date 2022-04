Balades Urbaines Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Balades Urbaines Saint-Maixent-l’École, 27 avril 2022, Saint-Maixent-l'École. Balades Urbaines Saint-Maixent-l’École

2022-04-27 – 2022-04-27

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Dans le cadre de la commission extra-municipale en charge de la démocratie participative, la ville de Saint-Maixent-l’École propose des balades urbaines afin de présenter les principaux projets d’investissement 2022. Inscription auprès de l’accueil de la mairie. Dans le cadre de la commission extra-municipale en charge de la démocratie participative, la ville de Saint-Maixent-l’École propose des balades urbaines afin de présenter les principaux projets d’investissement 2022. Inscription auprès de l’accueil de la mairie. +33 5 49 76 13 77 Dans le cadre de la commission extra-municipale en charge de la démocratie participative, la ville de Saint-Maixent-l’École propose des balades urbaines afin de présenter les principaux projets d’investissement 2022. Inscription auprès de l’accueil de la mairie. Ville de Saint-Maixent-L’Ecole

Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Saint-Maixent-l'École Departement Deux-Sèvres

Balades Urbaines Saint-Maixent-l’École 2022-04-27 was last modified: by Balades Urbaines Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École 27 avril 2022 Deux-Sèvres Saint-Maixent-l'École

Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres