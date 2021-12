Paris Rosa Parks Paris Balades urbaines à Rosa Parks Rosa Parks Paris Catégorie d’évènement: Paris

Balades urbaines à Rosa Parks Rosa Parks, 11 janvier 2022, Paris. Balades urbaines à Rosa Parks

Rosa Parks, le mardi 11 janvier 2022 à 14:30

Projets-19 vous invite à participer à des balades dans le 18ème et 19ème arrondissement pour découvrir comment de simples idées d’habitants ou d’associations ont changé des quartiers de Paris grâce au budget participatif, et comment d’autres idées – les vôtres peut-être? – les changeront encore. Ces balades de 30 à 45 minutes seront suivies d’un temps d’échange au chaud. Tout le monde est bienvenu, n’hésitez pas à vous inscrire ! Cela nous permettra notamment de vous tenir au courant si jamais le planning devait changer suite à une évolution de la situation sanitaire. Nous revenons rapidement vers vous. Pour toute question, écrivez-nous à [budgetparticipatif@projets19.org](mailto:budgetparticipatif@projets19.org) Ces informations nous permettront d’assurer la bonne organisation des balades et la promotion du budget participatif. Vous avez à tout moment le droit de modifier ou supprimer vos données, écrivez-nous à [budgetparticipatif@projets19.org](mailto:budgetparticipatif@projets19.org)

Sur inscription

Balades à la découverte du Budget Participatif Rosa Parks Boulevard Macdonald 75019 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T14:30:00 2022-01-11T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Rosa Parks Adresse Boulevard Macdonald 75019 Ville Paris lieuville Rosa Parks Paris