BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: 11100

Narbonne

BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION Narbonne, 18 juin 2022, Narbonne. BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION Port la Nautique 46 rue des Nautiquards Narbonne

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18 18:00:00 Port la Nautique 46 rue des Nautiquards

Narbonne 11100 “Balades sur la lagune” à bord d’un voilier de tradition

L’association “Les amis du Deux-Frères” vous invite à venir naviguer à bord du voilier traditionnel le “Deux-Frères” et découvrir les paysages lagunaires de l’étang de Bages ainsi que les techniques anciennes de navigation. Embarquement : Port de La Nautique Narbonne.

Samedi : 18 juin, 27 août, 17 septembre, 15 octobre, 5 novembre. Embarquement : Port de Bages

Dimanches : 19 juin, 28 août, 18 septembre, 16 octobre, 6 novembre. Départs de 14 H à 18 H toutes les demi-heures.

Navigation sur l’étang de Bages-Sigean.

Libre participation aux frais.

Annulation en cas de météo défavorable

Réservation (conseillée). +33 7 55 66 05 19 http://www.ledeuxfreres.fr/ Port la Nautique 46 rue des Nautiquards Narbonne

