BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION, 10 avril 2021-10 avril 2021, Narbonne. BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION 2021-04-10 14:00:00 – 2021-04-10 17:30:00 Port la Nautique 46 rue des Nautiquards

Narbonne 11100 Narbonne L’association « Les amis du deux-Frères » vous invite à venir naviguer à bord d’un voilier de tradition dans un espace lagunaire préservé : l’étang de Bages-Sigean et découvrir les techniques de navigation anciennes. La sortie est gratuite et ouverte à tous. Annulation en cas de météo défavorable.

Réservation vivement conseillée.

Horaires modifiés en cas de couvre-feu. Départs toutes les demi-heures de 14 H à 17 H 30 (dernier départ). Embarquement : ponton de l’école de voile au port de La Nautique Narbonne

Samedis : 10 avril, 22 mai, 12 juin, 24 juillet, 21 août, 18 septembre*, 9 octobre, 13 novembre. Embarquement : Port de Bages (10 rue de la Rivière)

