Bages Aude Bages “Balades sur la lagune” à bord d’un voilier de tradition

L’association “Les amis du Deux-Frères” vous invite à venir naviguer à bord du voilier traditionnel le “Deux-Frères” et découvrir les paysages lagunaires de l’étang de Bages ainsi que les techniques anciennes de navigation. Embarquement : Port de La Nautique Narbonne.

Samedis : 21 mai, 18 juin, 27 août, 17 septembre, 15 octobre, 5 novembre. Embarquement : Port de Bages

Dimanches : 22 mai, 19 juin, 28 août, 18 septembre, 16 octobre, 6 novembre. Départs de 14 H à 18 H toutes les demi-heures.

Navigation sur l’étang de Bages-Sigean.

Libre participation aux frais.

Annulation en cas de météo défavorable

Réservation (conseillée). +33 7 55 66 05 19 http://www.ledeuxfreres.fr/ Bages

