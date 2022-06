BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION

2022-11-05 – 2022-11-05 « Balades sur la lagune » à bord d’un voilier de tradition

L’association « Les amis du Deux-Frères » vous invite à venir naviguer à bord du voilier traditionnel le « Deux-Frères » et découvrir les paysages lagunaires de l’étang de Bages ainsi que les techniques anciennes de navigation. Embarquement : Port de Bages

Dimanche 6 novembre. Départs de 14 H à 18 H toutes les demi-heures.

Navigation sur l’étang de Bages-Sigean.

Libre participation aux frais.

Annulation en cas de météo défavorable

