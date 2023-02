Balades suivies d’un apéro ou d’un goûter aux plantes sauvages Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

Logonna-Daoulas

Balades suivies d’un apéro ou d’un goûter aux plantes sauvages, 6 août 2023, Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas. Balades suivies d’un apéro ou d’un goûter aux plantes sauvages parking de la pointe du Bindy Logonna-Daoulas Finistere

2023-08-06 – 2023-08-06 Logonna-Daoulas

Finistere Logonna-Daoulas La pointe du Bindy est un site enchanteur. La végétation y est luxuriante. Sur la grève, s’épanouissent l’obione, l’armérie maritime, la salicorne, la betterave maritime, la criste marine, la carotte à gomme… Sur le chemin littoral, d’autres plantes se développent : herbe à robert, angélique, aubépine, tamier… Après cette balade apéritive, place à une petite dégustation des produits confectionnés à partir de plantes sauvages : pesto de plantain corne de cerf, petites bouchées à la bette maritime, tartelette à la criste marine…

RDV sur le parking de la plage du Bendy. Logonna-Daoulas

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Logonna-Daoulas Autres Lieu Logonna-Daoulas Adresse parking de la pointe du Bindy Logonna-Daoulas Finistere Ville Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas lieuville Logonna-Daoulas Departement Finistere

Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/logonna-daoulas logonna-daoulas/

Balades suivies d’un apéro ou d’un goûter aux plantes sauvages 2023-08-06 was last modified: by Balades suivies d’un apéro ou d’un goûter aux plantes sauvages Logonna-Daoulas 6 août 2023 finistère Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas, Finistère parking de la pointe du Bindy Logonna-Daoulas Finistère

Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Finistere