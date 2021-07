Balades street art – Merci Simone Hôtel de Ville, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 24 juillet 2021

de 14h à 15h30

Le samedi 31 juillet 2021

de 14h à 15h30

gratuit

A l’occasion de l’exposition « Nous vous aimons, Madame » consacrée à Simone Veil, le collectif Merci Simone vous emmène en balade.

Merci Simone est un collectif de street art né à la suite de la mort de Simone Veil en 2017. Au même titre que de nombreuses personnes, le collectif a voulu lui rendre hommage à sa façon, en créant et en affichant sur les murs de Paris un portrait intemporel d’elle. C’est une façon de la remercier pour tous les combats menés au cours de sa vie, notamment pour l’égalité entre les femmes et les hommes et pour un meilleur accès à la santé des femmes, mais aussi pour avoir contribué à la construction de l’Union européenne et favorisé la réconciliation entre les communautés de cultures et les différents peuples. Cet hommage national et intergénérationnel a été rendu accessible par le Collectif grâce aux campagnes d’envois d’affiches dans toute la France à l’occasion de son entrée au Panthéon le 1er juillet 2018.

Ces balades seront l’occasion de (re)découvrir des œuvres de street art au cœur de Paris et de rendre hommage à Simone Veil en collant des affiches du collectif Merci Simone. Ce sera également un moment de discussion et de partage autour de cette icône.

À la fin de la balade, vous serez convié à venir laisser votre empreinte sur le mur « Merci Simone » à Paris Rendez-Vous. Une dernière occasion d’exprimer vos sentiments à l’égard de Simone Veil. Ce mur sera accessible à tous jusqu’à la fin de l’exposition, le 21 août.

Il vous sera également possible d’aller visiter ensuite l’exposition « Nous vous aimons, Madame ».

RESERVATION OBLIGATOIRE : DICOM-expositions@paris.fr

Dans la limite des places disponibles

Cet événement vous est proposé par le collectif Merci Simone, le département des expositions de l’Hôtel de Ville et Paris Rendez-Vous.

Instagram : @merci.simone

Facebook : @MerciSimoneofficiel

Twitter : @MerciSimoneArt

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (125m) 1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (487m)



Contact :Merci Simone streetartmercisimone@gmail.com http://mercisimone.eu/ https://www.facebook.com/MerciSimoneofficiel/ https://www.twitter.com/mercisimoneart0142765802 DICOM-expositions@paris.fr

Date complète :

Collectif Merci Simone