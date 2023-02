Balades sous les étoiles Projections cinéma & visites découvertes à Espédaillac, 25 février 2023, Espédaillac Espédaillac.

Rendez-vous salle des fêtes Espédaillac Lot

2023-02-25 – 2023-02-25

EUR C’est carnaval, venez déguisés !

Une boîte à rêves est à votre disposition à la bibliothèque à partir du 11 février. Vos rêves seront lus lors de la déambulation qui nous conduira jusqu’à l’auberge de l’Oustal pour une collation

à partir de 6 ans

La nuit un autre monde s’éveille… rien n’est tout à fait pareil.

Du cinéma et une promenade poétique dans le village autour de la nuit et des rêves Projection du film «Balades sous les étoiles»* (49 mn) suivie d’un goûter puis d’une déambulation dans le village ponctuée de rencontres, de découvertes, de lectures ou de musique… en fonction des lieux (45 mn environ). Prenez vos frontales ou vos lampions et vos bonnets de laine ! *Programme de six courts métrages autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes…

Proposé dans le cadre de graines de moutards

