2023-03-01 16:30:00 – 2023-03-01

3.5 EUR Les habitants du centre-ville sont invités à poser des bougies à leurs fenêtres pour illuminer le parcours…

Pour qui : à partir de 6 ans

Présenté par : l’Astrolabe Grand-Figeac, service patrimoine, Ville et Pays d’art et d’histoire

Vallées du Lot et du Célé et CinéLot avec la participation des Communes et des habitants

dans le cadre du festival graines de Moutards

La nuit un autre monde s’éveille… rien n’est tout à fait pareil. Du cinéma et une promenade poétique dans le village autour de la nuit et des rêves Projection du film «Balades sous les étoiles»* (49 mn) suivie d’un goûter puis d’une déambulation dans le village ponctuée de rencontres, de découvertes, de lectures ou de musique… en fonction des lieux (45 mn environ). Prenez vos frontales ou vos lampions et vos bonnets de laine ! *Programme de six courts métrages autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes…

