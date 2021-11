Chantepie Complexe des Deux Ruisseaux Chantepie, Ille-et-Vilaine Balades sous les étoiles Complexe des Deux Ruisseaux Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Complexe des Deux Ruisseaux, le samedi 18 décembre à 16:00

La nuit, territoire de tous les possibles. On a parfois peur de l’obscurité mais la nuit, c’est aussi le lieu où nos rêves prennent vie, où les animaux et les hommes se rencontrent, où le silence n’a jamais été aussi bruyant. Une sélection de courts métrages pour une promenade nocturne poétique !

Gratuit, sur inscription.

2021-12-18T16:00:00 2021-12-18T17:30:00

