Balades signées inclusives (FR, NL) – Wandeling in gebarentaal (NL, FR) Cimetière de Laeken Laeken Catégories d’évènement: Bruxelles-Capitale

Laeken

Balades signées inclusives (FR, NL) – Wandeling in gebarentaal (NL, FR) Cimetière de Laeken, 21 mai 2022, Laeken. Balades signées inclusives (FR, NL) – Wandeling in gebarentaal (NL, FR)

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Cimetière de Laeken

Visite guidée du cimetière destinée à la fois au public entendant et au public malentendant. FR: samedi 14h15 FR: dimanche 10h00 Deux guides vous accompagneront en français et en langue des signes française NL: samedi 14h45 NL: dimanche 10h30 Deux guides vous accompagneront en néerlandais et en langue des signes néerlandais de Belgique Durée : 1h15

Gratuit

Visite guidée en FR et NL accompagné d’un interprète en langage des signes. Cimetière de Laeken Parvis Notre-Dame de Laeken 1020 Bruxelles Laeken Bruxelles-Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:15:00 2022-05-21T16:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bruxelles-Capitale, Laeken Autres Lieu Cimetière de Laeken Adresse Parvis Notre-Dame de Laeken 1020 Bruxelles Ville Laeken lieuville Cimetière de Laeken Laeken Departement Bruxelles-Capitale

Cimetière de Laeken Laeken Bruxelles-Capitale https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laeken/

Balades signées inclusives (FR, NL) – Wandeling in gebarentaal (NL, FR) Cimetière de Laeken 2022-05-21 was last modified: by Balades signées inclusives (FR, NL) – Wandeling in gebarentaal (NL, FR) Cimetière de Laeken Cimetière de Laeken 21 mai 2022 Cimetière de Laeken Laeken Laeken

Laeken Bruxelles-Capitale