Balades sensorielles

2022-07-27 18:30:00 – 2022-07-27 19:30:00 EUR 5 Pratiques de Qi Gong et Yoga pour éveiller ses sens: l'écoute de soi et du tout, le souffle, la vue, la pleine conscience en compagnie de Stéphanie professeur de Yoga.

