Balades sauvages, les plantes des villes à Landerneau Office de tourisme Landerneau Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Landerneau

Balades sauvages, les plantes des villes à Landerneau Office de tourisme, 26 avril 2023, Landerneau Landerneau. Balades sauvages, les plantes des villes à Landerneau 16 place Général de Gaulle Office de tourisme Landerneau Finistere Office de tourisme 16 place Général de Gaulle

2023-04-26 – 2023-04-26

Office de tourisme 16 place Général de Gaulle

Landerneau

Finistere Landerneau Les plantes sauvages sont partout. Y compris en pleine ville. Il suffit juste de les chercher : lever un peu les yeux ou s’écarter des rues trop fréquentées. Différentes fougères et violettes poussent sur les murs ombragés et un peu humides de Landerneau. Entre les pavés, d’autres végétaux prennent leur aise : pariétaire, renouée, plantain, millepertuis, linaire… Le long de l’Elorn, on croise la mortelle oenanthe safranée, l’angélique sylvestre, les iris… Au cours de cette balade, on parlera botanique mais aussi santé, alimentation, histoire, usages anciens, mythologie…

RDV devant l’office de tourisme. Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Landerneau Finistere Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Ville Landerneau Landerneau lieuville Office de tourisme 16 place Général de Gaulle Landerneau Departement Finistere

Landerneau Landerneau Landerneau Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau landerneau/

Balades sauvages, les plantes des villes à Landerneau Office de tourisme 2023-04-26 was last modified: by Balades sauvages, les plantes des villes à Landerneau Office de tourisme Landerneau 26 avril 2023 16 place Général de Gaulle Office de tourisme Landerneau Finistère finistère Landerneau, Finistère Office de tourisme Landerneau

Landerneau Landerneau Finistere