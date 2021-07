Crozon Crozon Crozon, Finistère Balades Rase-Cailloux Crozon Crozon Catégories d’évènement: Crozon

Crozon Finistère Crozon Embarquez à la découverte de l’anse de Morgat. Au plus près des falaises monumentales, profitez des connaissances d’experts locaux sur les « cailloux » de la presqu’île. Vous longez la côte en pagayant au rythme de la balade. Géologie, grottes marines, histoire et patrimoine. Réservation au 06.69.18.07.76 (Catavoile 29) Cette animation peut être faite sur demande pour les groupes à partir des vacances de pâques. Durée : 2 h 30

