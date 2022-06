Balades Rase-Cailloux

Balades Rase-Cailloux, 8 juillet 2022, . Balades Rase-Cailloux

2022-07-08 13:30:00 – 2022-09-09 18:30:00 Embarquez à la découverte de l’anse de Morgat. Au plus près des falaises monumentales, profitez des connaissances d’experts locaux sur les « cailloux » de la presqu’île. Vous longez la côte en pagayant au rythme de la balade. Géologie, grottes marines, histoire et patrimoine. Tous les vendredis, une séance à 13h30 et une autre à 16h Réservation au 06.69.18.07.76 (Catavoile 29) Durée : 2 h 30 Tarifs : 45 € / adulte et 25 € / enfant (- 12 ans) +33 6 69 18 07 76 Embarquez à la découverte de l’anse de Morgat. Au plus près des falaises monumentales, profitez des connaissances d’experts locaux sur les « cailloux » de la presqu’île. Vous longez la côte en pagayant au rythme de la balade. Géologie, grottes marines, histoire et patrimoine. Tous les vendredis, une séance à 13h30 et une autre à 16h Réservation au 06.69.18.07.76 (Catavoile 29) Durée : 2 h 30 Tarifs : 45 € / adulte et 25 € / enfant (- 12 ans) dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville