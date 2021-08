Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Balades Plantes Sauvages Comestibles et Médicinales Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Balades Plantes Sauvages Comestibles et Médicinales Luz-Saint-Sauveur, 16 août 2021, Luz-Saint-Sauveur. Balades Plantes Sauvages Comestibles et Médicinales 2021-08-16 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-16 16:00:00 16:00:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR 20, place du 8 mai 1945

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur 15 EUR Camille Fourtine naturopathe vous propose une balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales.

De la racine à la fleur, les plantes et arbres dévoilent des saveurs et vertus inattendues. Vous vivrez une expérience sensorielle au cœur de ce patrimoine végétal si précieux. A partir de 7 ans.

Inscription obligatoire au 0601085962 en envoyant un sms avec la date de sortie, le nombre de personnes et votre nom et prénom svp.

Départ depuis l’office du Tourisme de Luz-Saint-Sauveur. Paiement sur place.

15 euros adultes

8 euros enfants (a partir de 8 ans) +33 6 01 08 59 62 http://www.camillefourtine.com/ dernière mise à jour : 2021-08-06 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR 20, place du 8 mai 1945 Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville 42.87341#-0.00179