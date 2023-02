BALADES PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES Aniane Catégories d’Évènement: Aniane

Hérault

BALADES PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES, 5 mars 2023, Aniane . BALADES PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES Place de la Mairie Aniane Herault

2023-03-05 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-05 16:30:00 16:30:00 Aniane

Herault 0 0 EUR Rejoignez Leah Searle, naturopathe et phytothérapeute pour une balade a la découverte des vertus de plantes sauvages médicinales et de plantes comestibles des alentours de St Guilhem le Désert, au départ de la Chapelle Saint-Laurent à Aniane Rejoignez Leah Searle, naturopathe et phytothérapeute pour une balade a la découverte des vertus de plantes sauvages médicinales et de plantes comestibles des alentours de St Guilhem le Désert, au départ de la Chapelle Saint-Laurent à Aniane +33 7 67 43 91 13 Aniane

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Aniane, Hérault Autres Lieu Aniane Adresse Place de la Mairie Aniane Herault Ville Aniane lieuville Aniane Departement Herault

Aniane Aniane Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aniane /

BALADES PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES 2023-03-05 was last modified: by BALADES PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES Aniane 5 mars 2023 Aniane Hérault Place de la Mairie Aniane Herault

Aniane Herault