2022-04-09 – 2022-04-09

Port-Launay Finistère Port-Launay

Fabriquée à partir d’échanges avec les habitants de Châteaulin et de POrt-Launay, d’ateliers créatifs et d’arpentage à travers l’histoire et le paysage de la vallée de l’Aulne, cette balade atypique vous propose de faire un pas de côté sur notre perception de l’inondation. Sur un parcours ponctué d’installations plastiques, de collages, d’images vivantes et de mots paysages, cette balade est une proposition de rencontre avec le paysage et ce qui le compose autour du thème de l’eau et de l’Aulne. Une invitation qui demande au spectateur-promeneur de se mettre ne mouvement, d’être acteur de la balade où son champ de vision est le cadre du récit. Départ de Guily-Glaz (retour inclus). Durée de la balade : 2h environ. Tout public à partir de 5 ans. Gratuit – Sur inscription. Balades à 10h et 15h30

bric@cerema.fr +33 7 61 75 78 25

