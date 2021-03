Balades photographiques de Daoulas, 1 avril 2021-1 avril 2021, Daoulas.

Balades photographiques de Daoulas 2021-04-01 – 2021-12-05

Daoulas 29460 Daoulas

Dans le cadre des Balades photographiques de Daoulas et en lien avec l’exposition 2021 Amour. Récits d’Orient et d’Occident, un parcours photographique consacré au photographe iranien Babak Kazemi est visible dans les jardins de l’Abbaye et la commune dès le mois avril.

Dans les jardins de l’Abbaye, le photographe Babak Kazemi revisite la légende, tragique et romantique, d’un triangle amoureux : « La fuite de Shirin & Farhad ». Farhad, tailleur de pierre, et le roi Khosrow sont tous deux amoureux de la belle Shirin. Le roi, pour évincer Farhad, lui assigne une tâche insurmontable, celle d’enlever une montagne. Farhad s’y attelle avec courage, montrant ainsi la force de son amour pour Shirin.

Une écriture moderne de l’un des plus grands textes classiques de la culture persane.

Dans la commune, quatre autres séries de Babak Kazemi, « Alice in the land of Iran », « A report for D’Arcy », « The Captives » et « Past continuous tense » donnent à comprendre, avec sensibilité et poésie, les espoirs d’un jeune photographe pour un monde en paix.

Les Balades photographiques de Daoulas sont une étape d’Une Traversée photographique en Bretagne qui regroupe une quinzaine d’initiatives autour de la photographie en 2021.

