Balades pédestres avec un guide local Wangenbourg-Engenthal

Balades pédestres avec un guide local 2021-07-04 – 2021-07-25

Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin Wangenbourg-Engenthal Enfilez vos plus belles chaussures de marche et partez découvrir nos sentiers de randonnées pour un moment d’évasion ! Tous les dimanches, Christian, encadrant bénévole, vous emmène à travers les paysages, forêts et points de vue imprenables autour de la station de Wangenbourg-Engenthal. Une belle façon de clôturer la semaine par un moment de déconnexion en pleine nature.. ??

Toutes les randonnées font entre 12 et 15 km avec 500 m de dénivelé en moyenne. Réservation obligatoire. Départ à 9h depuis le parking de l’Office de Tourisme. Retour au plus tard à 18h. Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme Mossig et Vignoble 32a, rue du Général de Gaulle – 03.88.87.33.50 – contact@mossig-vignoble-tourisme.fr Gratuit.

Repas tiré du sac.

Du 4 juillet au 29 août.

Dès 7 ans avec un adulte accompagnant. Programme 2021 : – Dimanche 4 juillet : Castelberg – Dimanche 11 juillet : Stattelfelds – Dimanche 18 juillet : Circuit de la Suisse d’Alsace – Dimanche 25 juillet : Le Schneeberg – Dimanche 1er août : La Schleiff – Dimanche 8 août : Circuit des Crêtes – Dimanche 15 août : Le Rocher de Dabo – Dimanche 22 août : Circuit du Rocher de Mutzig – Dimanche 29 août : Châteaux et cascade du Nideck dernière mise à jour : 2021-06-29 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

Wangenbourg-Engenthal