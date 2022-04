Balades Patrimoine avec David Souny Rions, 13 juillet 2022, Rions.

Balades Patrimoine avec David Souny Rions

2022-07-13 – 2022-07-13

Rions Gironde Rions

5 EUR Cet été, l’historien et guide-conférencier David SOUNY propose 5 « balades patrimoine » pour (re)découvrir Rions.

À 25 km de Bordeaux, laissez-vous conter l’histoire de cette petite cité médiévale méconnue. Aujourd’hui encore, son enceinte, ses rues pittoresques et ses nombreux monuments rappellent le riche passé de cette ville qui, jadis, surveillait la Garonne et protégeait Bordeaux. Ces visites seront illustrées par de nombreux plans, dessins et photos anciennes, qui vous permettront de mieux comprendre l’histoire de de ces lieux et de leurs monuments, pour certains disparus…

Possibilité également de réserver à la Maison Georges pour le repas (10 % de réduction sur le repas pour celles et ceux qui auront participé à la visite).

Cet été, l’historien et guide-conférencier David SOUNY propose 5 « balades patrimoine » pour (re)découvrir Rions.

À 25 km de Bordeaux, laissez-vous conter l’histoire de cette petite cité médiévale méconnue. Aujourd’hui encore, son enceinte, ses rues pittoresques et ses nombreux monuments rappellent le riche passé de cette ville qui, jadis, surveillait la Garonne et protégeait Bordeaux. Ces visites seront illustrées par de nombreux plans, dessins et photos anciennes, qui vous permettront de mieux comprendre l’histoire de de ces lieux et de leurs monuments, pour certains disparus…

Possibilité également de réserver à la Maison Georges pour le repas (10 % de réduction sur le repas pour celles et ceux qui auront participé à la visite).

+33 6 18 12 82 17

Cet été, l’historien et guide-conférencier David SOUNY propose 5 « balades patrimoine » pour (re)découvrir Rions.

À 25 km de Bordeaux, laissez-vous conter l’histoire de cette petite cité médiévale méconnue. Aujourd’hui encore, son enceinte, ses rues pittoresques et ses nombreux monuments rappellent le riche passé de cette ville qui, jadis, surveillait la Garonne et protégeait Bordeaux. Ces visites seront illustrées par de nombreux plans, dessins et photos anciennes, qui vous permettront de mieux comprendre l’histoire de de ces lieux et de leurs monuments, pour certains disparus…

Possibilité également de réserver à la Maison Georges pour le repas (10 % de réduction sur le repas pour celles et ceux qui auront participé à la visite).

Laurent Wangermez

Rions

dernière mise à jour : 2022-04-15 par