BALADES ORNITHOLOGIQUES Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Vosges

BALADES ORNITHOLOGIQUES Contrexéville, 7 mai 2022, Contrexéville. BALADES ORNITHOLOGIQUES Contrexéville

2022-05-07 09:30:00 – 2022-05-07

Contrexéville Vosges Contrexéville Dans le cadre de l’exposition de photographies de Séverine Tomaselli et Etienne Perrin présentant la faune et la flore de l’Ouest Vosgien, des balades ornithologiques sont organisées avec Michel Pierrat, dans le parc thermal. Départ près du kiosque à musique. +33 3 29 08 81 91 Séverine Tomaselli et Etienne Perrin

Contrexéville

dernière mise à jour : 2022-04-24 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

Détails Catégories d’évènement: Contrexéville, Vosges Autres Lieu Contrexéville Adresse Ville Contrexéville lieuville Contrexéville Departement Vosges

Contrexéville Contrexéville Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/contrexeville/

BALADES ORNITHOLOGIQUES Contrexéville 2022-05-07 was last modified: by BALADES ORNITHOLOGIQUES Contrexéville Contrexéville 7 mai 2022 Contrexéville Vosges

Contrexéville Vosges