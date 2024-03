Balades nocturnes Les bruits de la nuit Site des landes de Locarn Locarn, mardi 20 août 2024.

Balades nocturnes Les bruits de la nuit Site des landes de Locarn Locarn Côtes-d’Armor

Quand l’obscurité efface doucement les couleurs du paysage, tout un monde mystérieux se réveille, tissé de lueurs étranges et de notes nocturnes. Si notre imaginaire s’emballe, la réalité est encore plus merveilleuse et vient remplacer nos peurs par d’agréables rencontres.

Arpentons la lande de nuit pour ressentir cette fraîcheur aux parfums de rêveries.

RDV à 20 h au parking du Quellenec, Landes de Locarn

Pour les balades nocturnes, prévoir bonnes chaussures, pile électrique et des vêtements chauds.

Tarif 5 € / 12 18 ans 3 € / moins de 12 ans gratuit

Sur réservation uniquement / 02 96 36 66 11

Org. Cicindèle .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 20:00:00

fin : 2024-08-20

Site des landes de Locarn Parking du Quellenec

Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne cicindele22@orange.fr

L’événement Balades nocturnes Les bruits de la nuit Locarn a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh