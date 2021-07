Locarn Locarn Côtes-d'Armor, Locarn Balades nocturnes | Les bruits de la nuit Locarn Locarn Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Balades nocturnes | Les bruits de la nuit Locarn, 11 août 2021-11 août 2021, Locarn. Balades nocturnes | Les bruits de la nuit 2021-08-11 – 2021-08-11 Site des landes de Locarn Parking du Quellenec

Venez perdre vos habitudes diurnes des landes, développer votre ouïe pour avancer, et écouter chants, bruits et craquements émis par les habitants nocturnes des landes. Cette petite balade contée vous fera traverser la tourbière de nuit. Mais nous serons de retour bien avant que ne sonne minuit… Pour les balades nocturnes, prévoir de bonnes chaussures, pile électrique et des vêtements chauds. Tarif : 3€ / Sur réservation uniquement au 02.96.36.66.11

