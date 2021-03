Balades nocturnes estivales, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Besançon.

Balades nocturnes estivales 2021-07-15 – 2021-08-14 Rue des Fusillés de la Résistance Citadelle

Besançon Doubs

Cette année, c’est la compagnie alsacienne « Le Moulin Dollfuss et Noack » qui nous présentera son spectacle : « Utopie nocturne », déambulation mêlant musique, chant, théâtre et manipulation d’objets. « La nuit prend place et domine la région bisontine, la Citadelle revêt ses plus beaux atours. Emplie de mystères, elle se découvre aux curieux nocturnes que nous sommes. Elle devient monde clos flottant entre rêve et réalité…

Imaginons : et si au cours de cette nuit d’été, la clé du lieu (des lieux) venait à casser ?…Pour ressortir de ce voyage onirique, il nous faudra retrouver son double… ou d’autres clés…

La magie poétique de la Citadelle se dévoilera peu à peu.. et la nuit reprendra sa place…. ».

+33 3 81 87 83 33 https://www.citadelle.com/fr

