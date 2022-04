Balades nocturnes | Des histoires à faire peur Locarn Locarn Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Locarn Côtes d’Armor Locarn Rejoignez-nous entre chien et loup, dans cette lande peuplée de petits êtres dont nous ne soupçonnons même pas l’existence en plein jour… Venez écouter nos histoires à faire dresser les poils de bras sous le hululement de la chouette et le croassement du crapaud. Histoires vraies, histoires inventées, histoires imaginées, histoires rêvées…

Vous le saurez si vous n’avez pas peur de venir les écouter! Pour les balades nocturnes, prévoir bonnes chaussures, pile électrique et des vêtements chauds.

Tarif : 5 € / 12 – 18 ans : 3 € / moins de 12 ans : gratuit

