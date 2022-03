Balades nocturnes Beffroi Le Quesnoy Catégories d’évènement: Le Quesnoy

Nord

Balades nocturnes Beffroi, 23 avril 2022, Le Quesnoy. Balades nocturnes

le samedi 23 avril à Beffroi

Laissez-vous guider à travers des lieux gardés secrets dans les rues du Quesnoy! La Compagnie L’éléphant dans le boa vous fera découvrir certains lieux mystérieux de la ville au détour d’une visite originale et décalée, sous la lumière des lampes à pétroles! L’association Les Amis du Quesnoy vous donne rendez-vous pour deux visites, à 19h30 et 21h. Le départ est prévu au Beffroi.

Gratuit, à partir de 6 ans. Sur inscription uniquement. Renseignement et réservation : Office de tourisme : 03.27.20.54.70 . Prévoir, si possible, une lampe torche, un parapluie, et de bonnes chaussures!

Balades nocturnes contées dans les rues du Quesnoy Beffroi Le Quesnoy Le Quesnoy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T19:30:00 2022-04-23T20:30:00;2022-04-23T21:00:00 2022-04-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Quesnoy, Nord Autres Lieu Beffroi Adresse Le Quesnoy Ville Le Quesnoy lieuville Beffroi Le Quesnoy Departement Nord

Beffroi Le Quesnoy Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-quesnoy/

Balades nocturnes Beffroi 2022-04-23 was last modified: by Balades nocturnes Beffroi Beffroi 23 avril 2022 Beffroi Le Quesnoy Le Quesnoy

Le Quesnoy Nord