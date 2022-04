BALADES NAUTIQUES La Ferté-Bernard, 28 juillet 2022, La Ferté-Bernard.

BALADES NAUTIQUES La Ferté-Bernard

2022-07-28 – 2022-07-28

La Ferté-Bernard Sarthe

Traversée de la cité fertoise en kayak pour rejoindre le plan d’eau et sa base de loisirs, cette descente est encadrée par un moniteur diplômé et la balade est ponctuée d’arrêts où un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois vous contera tantôt l’histoire de la Venise de l’Ouest et de son patrimoine, tantôt celle de la rivière l’Huisne et de ses différents usages. Parcours passant par les fameuses glissières (sorte de toboggan pour les kayaks). Organisée par le Canoë Kayak Club Fertois.

La Ferté-Bernard

