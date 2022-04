Balades Nature – Forêts et chaumes du Champ du Feu Bœrsch Bœrsch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bœrsch

Balades Nature – Forêts et chaumes du Champ du Feu Bœrsch, 30 avril 2022, Bœrsch. Balades Nature – Forêts et chaumes du Champ du Feu Bœrsch

2022-04-30 – 2022-04-30

Bœrsch Bas-Rhin Bœrsch EUR Parcourez les sentiers à travers les forêts et les chaumes du Champ du Feu, point culminant du Bas-Rhin (1009m). Au cœur de la nature, vous serez guidée par Jean-Michel, un Accompagnateur en Montagne. Durée : 2h30, niveau facile Tarif adulte: 9€ et tarif enfant 7/14 ans : 6 €. Tarifs incluant l’encadrement, l’assurance en RC et une boisson/pers Le lieu de rendez-vous est communiqué à la réservation. Guidés par un Accompagnateur en Montagne, partez à la découverte du point culminant du département (1099m) au Champ du Feu ! +33 6 78 58 29 68 Parcourez les sentiers à travers les forêts et les chaumes du Champ du Feu, point culminant du Bas-Rhin (1009m). Au cœur de la nature, vous serez guidée par Jean-Michel, un Accompagnateur en Montagne. Durée : 2h30, niveau facile Tarif adulte: 9€ et tarif enfant 7/14 ans : 6 €. Tarifs incluant l’encadrement, l’assurance en RC et une boisson/pers Le lieu de rendez-vous est communiqué à la réservation. Bœrsch

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bœrsch Autres Lieu Bœrsch Adresse Ville Bœrsch lieuville Bœrsch Departement Bas-Rhin

Bœrsch Bœrsch Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boersch/

Balades Nature – Forêts et chaumes du Champ du Feu Bœrsch 2022-04-30 was last modified: by Balades Nature – Forêts et chaumes du Champ du Feu Bœrsch Bœrsch 30 avril 2022 Bas-Rhin Boersch

Bœrsch Bas-Rhin