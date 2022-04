Balades Nature : Fleurs et compagnie des pelouses du bord du Cher Farges-Allichamps Farges-Allichamps Catégories d’évènement: Cher

Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire s'est donnée pour mission la sauvegarde des milieux naturels les plus remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou leur intérêt géologique.

Balades Nature : Fleurs et compagnie des pelouses du bord du Cher
Farges-Allichamps
2022-06-25 14:30:00

Au départ du pont de Farges-Allichamps, partez à la découverte des fleurs et des pelouses du bord du Cher.

+33 2 48 83 00 28

Office de Tourisme Coeur de France

