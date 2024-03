BALADES NATURE DANS LE CAROUX Lamalou-les-Bains, mardi 2 avril 2024.

BALADES NATURE DANS LE CAROUX Lamalou-les-Bains Hérault

Balades nature dans le Caroux proposées par le magasin Sport et Nature

Tarif 13€/pers

Balades nature dans le Caroux proposées par le magasin Sport et Nature tous les mardis soir.

Avec un guide passionné, vous aurez une autre façon de voir la randonnée, la faune et la flore…

de 18h à 21h- départ devant le magasin en voiture particulière.

Sortie suivie d’un apéritif convivial

Réservation au 06 70 54 63 21 ou au magasin Sport et Nature, avenue Clémenceau. 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-02

avenue Clémenceau

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie

