Balades-nature à la rencontre de la faune et de la flore de Bodonou Plouzané, 15 mai 2022, Plouzané.

Balades-nature à la rencontre de la faune et de la flore de Bodonou Plouzané Espace Naturel Bodonou Plouzané

2022-05-15 – 2022-05-15 Plouzané Espace Naturel Bodonou

Plouzané Finistère Plouzané

Bretagne Vivante, le Conservatoire Botanique National de Brest et Eau & Rivières de Bretagne vous propose des balades-nature à la découverte de la faune et de la flore de Bodonou.

Au cours de ces balades, nous approcherons le petit monde de Bodonou : fleurs, oiseaux, petites bêtes de l’eau, des herbes et des buissons, papillons, libellules… sans compter ce que nous aurons la surprise de croiser sur notre chemin.

Les balades sont animées conjointement par les membres de Bretagne Vivante, d’Eau et Rivières de Bretagne et du Conservatoire Botanique National de Brest .

6 balades :

14h – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 – 17h.

Durée 1h.

Inscription sur le stand directement (nombre places limitées à 15 personnes par groupe).

Bottes indispensables. Les jumelles et loupes de terrains seront les bienvenues.

+33 2 98 33 50 50

Bretagne Vivante, le Conservatoire Botanique National de Brest et Eau & Rivières de Bretagne vous propose des balades-nature à la découverte de la faune et de la flore de Bodonou.

Au cours de ces balades, nous approcherons le petit monde de Bodonou : fleurs, oiseaux, petites bêtes de l’eau, des herbes et des buissons, papillons, libellules… sans compter ce que nous aurons la surprise de croiser sur notre chemin.

Les balades sont animées conjointement par les membres de Bretagne Vivante, d’Eau et Rivières de Bretagne et du Conservatoire Botanique National de Brest .

6 balades :

14h – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 – 17h.

Durée 1h.

Inscription sur le stand directement (nombre places limitées à 15 personnes par groupe).

Bottes indispensables. Les jumelles et loupes de terrains seront les bienvenues.

Plouzané Espace Naturel Bodonou Plouzané

dernière mise à jour : 2022-04-27 par