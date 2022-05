Balades Musicales à l’Abbaye & aux Jardins de Valloires Argoules, 28 mai 2022, Argoules.

Balades Musicales à l’Abbaye & aux Jardins de Valloires Abbaye de Valloires Argoules

Abbaye de Valloires Argoules 80120

Argoules Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous pour les Balades Musicales !

En partenariat avec des conservatoires de musiques, de jeunes musiciens joueront au cours de la journée dans différents lieux de l’Abbaye et des Jardins.

Profitez du patrimoine, de la nature et laissez vous guider par la musique !

Tarif : 15.90€ / adulte et 9€ / enfant

contact@abbaye-valloires.com +33 3 22 29 62 33 http://www.abbaye-valloires.com/

