Saint-Dizier Bureau de tourisme de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Balades Mensuelles Bureau de tourisme de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Balades Mensuelles Bureau de tourisme de Saint-Dizier, 1 décembre 2021, Saint-Dizier. Balades Mensuelles

Bureau de tourisme de Saint-Dizier, le mercredi 1 décembre à 14:00 Uniquement sur inscription, dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires.

Balade éco-citoyenne. Bureau de tourisme de Saint-Dizier 4 Avenue de Belle-Forêt sur Marne 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Bureau de tourisme de Saint-Dizier Adresse 4 Avenue de Belle-Forêt sur Marne 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Bureau de tourisme de Saint-Dizier Saint-Dizier