BALADES MEDIEVALES ET CONTEES – SAINT MARTIN DE LONDRES Saint-Martin-de-Londres, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Martin-de-Londres.

BALADES MEDIEVALES ET CONTEES – SAINT MARTIN DE LONDRES 2021-07-08 16:45:00 – 2021-07-08 18:00:00

Saint-Martin-de-Londres Hérault

5 EUR Une balade inédite dans les ruelles de Saint Martin de Londres aux vieilles pierres du 12ème siècle où résonneront paroles, chants & musique au son de notre chantefable composée par un auteur inconnu & audacieux, au temps de saint Louis pour être récitée et chantée dans les cours des rois, des princes et des seigneurs. Une ravissante pastorale chevaleresque.

C’est l’histoire de deux beaux jeunes gens, La Gloriette & Maâkisse dont l’amour s’annonce impossible à cause d’un père impitoyable pour son fils : il veut par l’orgueil du nom et du rang, séparer deux cœurs qu’il devrait au contraire rapprocher. Mais l’amour, plus fort que la guerre, plus fort que la famille, plus fort que tout triomphera pour notre plus grande joie !

Laissez vous emporter dans le tourbillon parfumé de fleurs exquises et de gazouillements d’oiseaux rares où roulent ces beaux jeunes gens qui, arrivés au bord de la mer, montent dans la galiote des marchands. Montez avec eux pour assister aux étranges choses du pays de Turlure. Chers promeneurs, venez vous plonger dans l’imaginaire d’un médiéval retrouvé l’espace d’un instant, l’instant de la visite.

Une balade inédite dans les ruelles de Saint Martin de Londres aux vieilles pierres du 12ème siècle où résonneront paroles, chants & musique au son de notre chantefable composée par un auteur inconnu & audacieux, au temps de saint Louis pour être récitée et chantée dans les cours des rois, des princes et des seigneurs. Une ravissante pastorale chevaleresque.

Une balade inédite dans les ruelles de Saint Martin de Londres aux vieilles pierres du 12ème siècle où résonneront paroles, chants & musique au son de notre chantefable composée par un auteur inconnu & audacieux, au temps de saint Louis pour être récitée et chantée dans les cours des rois, des princes et des seigneurs. Une ravissante pastorale chevaleresque.

C’est l’histoire de deux beaux jeunes gens, La Gloriette & Maâkisse dont l’amour s’annonce impossible à cause d’un père impitoyable pour son fils : il veut par l’orgueil du nom et du rang, séparer deux cœurs qu’il devrait au contraire rapprocher. Mais l’amour, plus fort que la guerre, plus fort que la famille, plus fort que tout triomphera pour notre plus grande joie !

Laissez vous emporter dans le tourbillon parfumé de fleurs exquises et de gazouillements d’oiseaux rares où roulent ces beaux jeunes gens qui, arrivés au bord de la mer, montent dans la galiote des marchands. Montez avec eux pour assister aux étranges choses du pays de Turlure. Chers promeneurs, venez vous plonger dans l’imaginaire d’un médiéval retrouvé l’espace d’un instant, l’instant de la visite.

dernière mise à jour : 2021-06-25 par