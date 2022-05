BALADES MÉDICINALES – CHALLAIN-LA-POTHERIE

BALADES MÉDICINALES – CHALLAIN-LA-POTHERIE, 15 mai 2022, . BALADES MÉDICINALES – CHALLAIN-LA-POTHERIE

2022-05-15 – 2022-05-15 EUR 14 Le temps d’un après-midi, venez apprendre à reconnaître les plantes médicinales qui nous entourent et apprendre à les utiliser au quotidien. Balades médicinales organisées du 15 mai au 18 septembre 2022 à Challain-la-Potherie par Mon Savoureux Jardin Le temps d’un après-midi, venez apprendre à reconnaître les plantes médicinales qui nous entourent et apprendre à les utiliser au quotidien. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville