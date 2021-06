[BALADES] Mauvaise herbe La Maison des métallos, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Venez pister les herbes folles du quartier ! Elles poussent au coin des rues, rebelles à l’ordre urbain, leur banalité les soustrait au regard. Venez leur dédier la carte qu’elles méritent.

Chiendent, laiteron, mouron des oiseaux, sporobole d’Inde ou chardon… les adventices sont des plantes sauvages et discrètes qui poussent au coin des rues, squattent le macadam, soulèvent les pavés, s’incrustent dans lieux oubliés. Ces mauvaises herbes indésirables sont rebelles aux aménagements et, tenaces, elles profitent sans vergogne des mesures écolo. qui interdisent le désherbage chimique. Venez en amateur sillonner, choisir, photographier, répertorier toutes ces adventices du quartier et leur redonner l’intérêt qu’elles méritent. Vous ferez œuvre utile en prouvant ainsi qu’elles participent de notre biodiversité menacée, avec Daniel Larrieu, sa complice Anne Laurent et un botaniste de la Ville de Paris.

On prend de la graine – CoOP* de Daniel Larrieu – Juillet 2021

En juillet, Daniel Larrieu et toute l’équipe de la Maison des métallos s’associent pour vous proposer de l’art vivant sous toutes ses formes : installation, spectacle, before, lecture, projection, fiesta… autour de la thématique « On prend de la graine ». Avec le chorégraphe jardinier Daniel Larrieu, ça va dépoter !

