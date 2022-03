Balades matrimoniales Catégorie d’évènement: île de France

de 10h30 à 11h30 Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la mairie du 13e vous propose deux parcours. « ENTENDRE LA VOIX DES FEMMES D’HIER » Dimanche 13 Mars à 10h30 par Sarah Legendry Balade du matin dans les quartiers Gobelins et Croulebarbe de la religion au mécénat, la promenade vous fera découvrir les différents domaines dans lesquels les femmes se sont exprimées au cours des siècles et vous permettra d’explorer le matrimoine du 13e arrondissement. « FEMMES ENGAGÉES, D’HIER À AUJOURD’HUI » Dimanche 13 Mars à 15h par Laureline Leroux Balade de l’après-midi dans les quartiers Auguste-Blanqui, Butte-aux-Cailles et Peupliers Engagées dans les luttes sociales ou politiques, pour une reconnaissance de leurs droits et une amélioration de leurs conditions, les femmes du passé ont laissé leurs empreintes dans le 13e. Contact : Date complète :

