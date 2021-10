Forbach Forbach Forbach, Moselle BALADES LUDIQUES RANDOLAND – SPÉCIAL HALLOWEEN Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle Forbach En quête d’aventures pour ces prochaines vacances scolaires ? Conçues sous forme d’énigmes à résoudre, les balades Randoland incitent le jeune randonneur à aller de l’avant à la recherche d’indices tout au long du parcours. C’est lui qui rythme la balade en jouant le rôle de guide-explorateur tandis que les parents retrouvent leur âme d’enfant. Une fois l’enquête résolue, chaque petit enquêteur est invité à se rendre à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach vêtu d’un horrifiant costume ! Après avoir récupéré ses précieuses friandises, place à une jolie séance photo devant un décor spécialement aménagé pour l’occasion. Suite au succès des précédents circuits, deux nouvelles balades ont vu le jour. Ne tardez plus, 5 circuits sont désormais à découvrir au Pays de Forbach ! Téléchargez gratuitement les fiches des différents circuits sur paysdeforbach.com ou rendez-vous à l’Office de Tourisme pour la brochure papier au tarif de 0,50€. contact@paysdeforbach.com +33 3 87 85 02 43 https://www.paysdeforbach.com/ OT FORBACH dernière mise à jour : 2021-10-21 par FORBACH TOURISME

