Balades ludiques et contées – Lac de Lescourroux Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Balades ludiques et contées – Lac de Lescourroux Eymet, 16 juillet 2022, Eymet. Balades ludiques et contées – Lac de Lescourroux

Lac de Lescourroux Eymet Dordogne

2022-07-16 10:00:00 – 2022-07-16 12:00:00 Eymet

Dordogne Eymet 8 8 EUR Virginia Bornand vous invite à découvrir le lac de Lescourroux grâce à une balade nature et petit patrimoine ponctuée de contes et d »indices. Chezchez bien, le trésor n’est pas loin….

Balade pour enfants à partir de 6 ans. Virginia Bornand vous invite à découvrir le lac de Lescourroux grâce à une balade nature et petit patrimoine ponctuée de contes et d »indices. Chezchez bien, le trésor n’est pas loin….

Balade pour enfants à partir de 6 ans. +33 6 74 40 87 72 Virginia Bornand vous invite à découvrir le lac de Lescourroux grâce à une balade nature et petit patrimoine ponctuée de contes et d »indices. Chezchez bien, le trésor n’est pas loin….

Balade pour enfants à partir de 6 ans. CDT 47

Eymet

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Lac de Lescourroux Eymet Dordogne Ville Eymet lieuville Eymet Departement Dordogne

Eymet Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet/

Balades ludiques et contées – Lac de Lescourroux Eymet 2022-07-16 was last modified: by Balades ludiques et contées – Lac de Lescourroux Eymet Eymet 16 juillet 2022 Lac de Lescourroux Eymet Dordogne

Eymet Dordogne